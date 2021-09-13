Медведев – победитель US Open, «Динамо» уступило «Нижнему» Кержакова. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича и стал победителем турнира, в РПЛ «Динамо» дома уступило «Нижнему Новгороду», а ЦСКА на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича в финале US Open.
2. «Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду», Н'Жье не реализовал пенальти в концовке.
3. ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом».
4. «Сочи» обыграл «Уфу» благодаря голам Нобоа, Касьерры и Жоаозиньо.
5. «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс Юнайтед».
6. «Милан» обыграл «Лацио». Ибрагимович забил через 7 минут после выхода на замену.
7. Мария Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине.
8. «Реал» разгромил «Сельту», проигрывая ей после первого тайма.
9. Мужская и женская сборные России 3х3 заняли четвёртые места на чемпионате Европы.
10. Андрей Рублёв впервые в карьере стал пятой ракеткой мира.
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