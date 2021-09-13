Медведев – победитель US Open, «Динамо» уступило «Нижнему» Кержакова. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича и стал победителем турнира, в РПЛ «Динамо» дома уступило «Нижнему Новгороду», а ЦСКА на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича в финале US Open.

2. «Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду», Н'Жье не реализовал пенальти в концовке.

3. ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

4. «Сочи» обыграл «Уфу» благодаря голам Нобоа, Касьерры и Жоаозиньо.

5. «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс Юнайтед».

6. «Милан» обыграл «Лацио». Ибрагимович забил через 7 минут после выхода на замену.

7. Мария Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине.

8. «Реал» разгромил «Сельту», проигрывая ей после первого тайма.

9. Мужская и женская сборные России 3х3 заняли четвёртые места на чемпионате Европы.

10. Андрей Рублёв впервые в карьере стал пятой ракеткой мира.