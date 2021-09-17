Россия сохранила позиции в рейтинге УЕФА, Головин сделал передачу в ЛЕ. Главное к утру
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Куман в ближайшее время может покинуть «Барселону», «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем», Головин отдал передачу в Лиге Европы и другие главный новости дня в подборе «Чемпионата».
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