Отказ Дзюбы от вызова в сборную, новый контракт Капризова с «Миннесотой». Главное к утру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России, Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», а российский хоккеист Кирилл Капризов заключил новый долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Миннесотой». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Артём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России.
2. Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».
3. «Миннесота» продлила контракт с Кириллом Капризовым сроком на 5 лет.
4. Карпин рассказал о разговоре с Дзюбой перед его отказом от вызова в сборную.
5. Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, уверенно обыграв рижских одноклубников.
6. Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.
7. Женская сборная России разгромила Черногорию в квалификации чемпионата мира.
8. «Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас.
9. «Авангард» всухую крупно обыграл «Спартак» в Москве. У Якупова — 1+1.
10. Итальянский журналист назвал причины, по которым Кокорин остался в «Фиорентине».
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