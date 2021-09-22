Отказ Дзюбы от вызова в сборную, новый контракт Капризова с «Миннесотой». Главное к утру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России, Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», а российский хоккеист Кирилл Капризов заключил новый долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Миннесотой». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Артём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России.

2. Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

3. «Миннесота» продлила контракт с Кириллом Капризовым сроком на 5 лет.

4. Карпин рассказал о разговоре с Дзюбой перед его отказом от вызова в сборную.

5. Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, уверенно обыграв рижских одноклубников.

6. Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

7. Женская сборная России разгромила Черногорию в квалификации чемпионата мира.

8. «Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас.

9. «Авангард» всухую крупно обыграл «Спартак» в Москве. У Якупова — 1+1.

10. Итальянский журналист назвал причины, по которым Кокорин остался в «Фиорентине».