Победа россиян в фигурном катании и ассистентский хет-трик Захаряна в РПЛ. Главное к утру

Превосходный прокат российской пары на Гран-при США по фигурному катанию, ассистентский хет-трик 18-летнего форварда московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в матче РПЛ и победная шайба Дениса Гурьянова за «Даллас» в НХЛ. Главное к утру в подборке «Чемпионата».