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Победа россиян в фигурном катании и ассистентский хет-трик Захаряна в РПЛ. Главное к утру

Победа россиян в фигурном катании и ассистентский хет-трик Захаряна в РПЛ. Главное к утру
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Превосходный прокат российской пары на Гран-при США по фигурному катанию, ассистентский хет-трик 18-летнего форварда московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в матче РПЛ и победная шайба Дениса Гурьянова за «Даллас» в НХЛ. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в спортивных парах на Skate America.
  2. «Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов.
  3. Гол Гурьянова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом».
  4. Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом после борьбы на тренировке Гран-при США.
  5. Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября.
  6. НБА: «Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, уступив «Финиксу». «Юта» победила «Сакраменто».
  7. Месси поссорился с Икарди и призывает «ПСЖ» обменять его на Агуэро.
  8. «Отымею этих клоунов, когда вернусь». Макгрегор заговорил о возвращении в октагон.
  9. Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной Португалии.
  10. Воронин: если Захарян перейдёт в «Спартак» – я уйду из «Динамо». Оставьте ребёнка в покое.
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