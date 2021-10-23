Победа россиян в фигурном катании и ассистентский хет-трик Захаряна в РПЛ. Главное к утру
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Превосходный прокат российской пары на Гран-при США по фигурному катанию, ассистентский хет-трик 18-летнего форварда московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в матче РПЛ и победная шайба Дениса Гурьянова за «Даллас» в НХЛ. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
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- «Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов.
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