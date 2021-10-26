Овечкин превзошёл рекорд Гретцки, Конте хочет возглавить «Ман Юнайтед». Главное к утру
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Александр Овечкин продолжает разрывать НХЛ на старте сезона, Антонио Конте хочет вернуться к работе и готов возглавить титулованный английский клуб, а «Локомотив» одержал первую победу под руководством Маркуса Гисдоля.
- Александр Овечкин, благодаря дублю в игре с «Оттавой», установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
- Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».
- Овечкин сократил до четырёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ.
- «Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря автоголу и дебютному мячу Едвая.
- Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Лос-Анджелесом». Она стала 5-й подряд.
- Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.
- Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022.
- Титов опубликовал присланное ему предложение создать клуб «Спортак».
- СКА одержал победу над «Авангардом», выйдя на чистое первое место в Западной конференции.
- «Химки» официально объявили об уходе Игоря Черевченко.
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