Альварес — абсолютный чемпион мира, триумф российских теннисисток. Главное к утру

Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира, женская сборная России завоевала Кубок Билли Джин Кинг, Усман единогласным решением судей победил Ковингтона. Главное к утру —в подборке «Чемпионата».

1. Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

2. Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

3. Усман единогласным решением судей победил Ковингтона.

4. Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268.

5. Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты».

6. Овечкин эффектно остановил Аткинсона, который выходил один на один с вратарём.

7. Михаил Коляда стал серебряным призёром этапа Гран-при в Италии.

8. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й.

9. Рангник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Сульшера.