NAVI — чемпионы мира по CS:GO, «Милан» и «Интер» победителя не выявили. Главное к утру

NAVI — чемпионы мира по CS:GO! «Милан» и «Интер» сыграли вничью, Бенитес ответил на вопрос про интерес «Эвертона» к Головину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. NAVI выиграли чемпионат мира по CS:GO! Впервые в истории!
2. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А.
3. Бенитес ответил на вопрос про интерес «Эвертона» к Головину.
4. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики Формулы-1, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 18-й.
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