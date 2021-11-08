NAVI — чемпионы мира по CS:GO, «Милан» и «Интер» победителя не выявили. Главное к утру

NAVI — чемпионы мира по CS:GO! «Милан» и «Интер» сыграли вничью, Бенитес ответил на вопрос про интерес «Эвертона» к Головину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. NAVI выиграли чемпионат мира по CS:GO! Впервые в истории!

2. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А.

3. Бенитес ответил на вопрос про интерес «Эвертона» к Головину.

4. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики Формулы-1, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 18-й.

5. Глебова носили на руках, Альмквист крутил кульбиты. Фото разгромной победы «Ростова».

6. Умяров бурно отмечал, Соболев кричал на судью, Ребров сменил работу. Фото ничьей в Тушино.

7. «Ванкувер» обыграл «Даллас», победную шайбу забросил Подколзин.

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