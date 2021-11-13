Овечкин — 4-й в списке лучших снайперов, фигуристы из России взяли золото. Главное к утру

Очередное фантастическое достижение Овечкина в НХЛ, победа российских фигуристов в Японии и успех футбольной молодёжной сборной России в игре со Словакией.