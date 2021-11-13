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Овечкин — 4-й в списке лучших снайперов, фигуристы из России взяли золото. Главное к утру

Овечкин — 4-й в списке лучших снайперов, фигуристы из России взяли золото. Главное к утру
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Очередное фантастическое достижение Овечкина в НХЛ, победа российских фигуристов в Японии и успех футбольной молодёжной сборной России в игре со Словакией.

  1. Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.
  2. Мишина и Галлямов взяли золото на Гран-при Японии. Тарасова и Морозов стали вторыми.
  3. Молодёжная сборная России разгромила Словакию в матче квалификации Евро-2023.
  4. «Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса.
  5. Крис Сайборг нокаутировала Шинейд Кавану, защитив пояс в главном бою Bellator 271.
  6. Сборная Аргентины обыграла Уругвай, Месси вышел на 76-й минуте.
  7. «Это особый момент для меня». Овечкин — о 4-м месте в списке лучших снайперов НХЛ.
  8. Сборная Англии превзошла 113-летний рекорд по голам за календарный год.
  9. Льюису Хэмилтону грозит дисквалификация из-за несоответствия машины регламенту.
  10. Заводящий «Виража» отлучён от футбола на два года за драку.
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