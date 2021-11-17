Контавейт прошла в финал Итогового турнира WTA, Аргентина вышла на ЧМ-2022. Главное к утру

Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA, сборная Аргентины точно едет на ЧМ-2022, Драйзайтль оторвался в снайперской гонке НХЛ от Овечкина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, обыграв Саккари.
2. Сборная Аргентины гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022.
3. Драйзайтль значительно упрочил отрыв от Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ.
4. Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра 22-летней давности.
5. Определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.
6. Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022.
7. Сборная России U21 обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023.
8. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Анахайму». «Дакс» выиграли восьмой матч подряд.
9. Александр Овечкин превзошёл результат Лекавалье по сыгранным матчам в НХЛ.
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