Контавейт прошла в финал Итогового турнира WTA, Аргентина вышла на ЧМ-2022. Главное к утру

Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA, сборная Аргентины точно едет на ЧМ-2022, Драйзайтль оторвался в снайперской гонке НХЛ от Овечкина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, обыграв Саккари.

2. Сборная Аргентины гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022.

3. Драйзайтль значительно упрочил отрыв от Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ.

4. Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра 22-летней давности.

5. Определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

6. Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022.

7. Сборная России U21 обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023.

8. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Анахайму». «Дакс» выиграли восьмой матч подряд.

9. Александр Овечкин превзошёл результат Лекавалье по сыгранным матчам в НХЛ.