Овечкин — шестой в истории НХЛ по хет-трикам, Миранчук интересен «Вероне». Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – шестой в истории НХЛ по хет-трикам, «Верона» заинтересована в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, нападающий «Миннесоты Уйалд» Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по хет-трикам.

2. «Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе.

3. Хет-трик Овечкина и три передачи Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Флоридой».

4. Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч НХЛ.

5. Овечкин на 18 шайб отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ.

6. Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ.

7. «100% будет биться за покорение рекорда Гретцки». Каспарайтиса впечатлил хет-трик Овечкина.

8. Ассистентский хет-трик и гол Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег».

9. Александр Овечкин оформил самый возрастной хет-трик в истории «Вашингтона» в НХЛ.

10. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон».