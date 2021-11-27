Овечкин — шестой в истории НХЛ по хет-трикам, Миранчук интересен «Вероне». Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – шестой в истории НХЛ по хет-трикам, «Верона» заинтересована в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, нападающий «Миннесоты Уйалд» Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по хет-трикам.
2. «Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе.
3. Хет-трик Овечкина и три передачи Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Флоридой».
4. Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч НХЛ.
5. Овечкин на 18 шайб отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ.
6. Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ.
7. «100% будет биться за покорение рекорда Гретцки». Каспарайтиса впечатлил хет-трик Овечкина.
8. Ассистентский хет-трик и гол Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег».
9. Александр Овечкин оформил самый возрастной хет-трик в истории «Вашингтона» в НХЛ.
10. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон».
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