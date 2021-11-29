Россия обыграла Испанию на Кубке Дэвиса, «Зенит» победил ЦСКА. Главное к утру

Сборная России по теннису выиграла у сборной Испании на Кубке Дэвиса и пробилась в плей-офф с первого места, «Зенит» обыграл ЦСКА в очередном матче РПЛ, российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов помогли команде победить «Каролину Харрикейнз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России обыграла Испанию на Кубке Дэвиса и вышла в плей-офф с первого места.
2. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голам Клаудиньо и Мостового.
3. «Вашингтон» благодаря шайбам Овечкина, Орлова и Протаса обыграл в гостях «Каролину».
4. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ.
5. Овечкин вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров сезона, обойдя Макдэвида.
6. ЦСКА опубликовал заявление по поводу задержания болельщиков клуба после матча с «Зенитом».
7. «Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Винисиуса в концовке матча.
8. Овечкин — третий игрок НХЛ, который в 36 лет забросил 10 шайб и отдал 10 передач за месяц.
9. Клебо — о снятии с гонки из-за холода: пусть русские считают нас неженками.
10. Валиева сияла с медалью, Туктамышева срывала с себя пиджак в танце. Лучшие фото гала-шоу.
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