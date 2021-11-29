Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия обыграла Испанию на Кубке Дэвиса, «Зенит» победил ЦСКА. Главное к утру

Россия обыграла Испанию на Кубке Дэвиса, «Зенит» победил ЦСКА. Главное к утру
Комментарии

Сборная России по теннису выиграла у сборной Испании на Кубке Дэвиса и пробилась в плей-офф с первого места, «Зенит» обыграл ЦСКА в очередном матче РПЛ, российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов помогли команде победить «Каролину Харрикейнз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России обыграла Испанию на Кубке Дэвиса и вышла в плей-офф с первого места.

2. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голам Клаудиньо и Мостового.

3. «Вашингтон» благодаря шайбам Овечкина, Орлова и Протаса обыграл в гостях «Каролину».

4. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ.

5. Овечкин вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров сезона, обойдя Макдэвида.

6. ЦСКА опубликовал заявление по поводу задержания болельщиков клуба после матча с «Зенитом».

7. «Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Винисиуса в концовке матча.

8. Овечкин — третий игрок НХЛ, который в 36 лет забросил 10 шайб и отдал 10 передач за месяц.

9. Клебо о снятии с гонки из-за холода: пусть русские считают нас неженками.

10. Валиева сияла с медалью, Туктамышева срывала с себя пиджак в танце. Лучшие фото гала-шоу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021