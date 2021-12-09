Вылет «Барселоны» из ЛЧ и перенос игры между «Аталантой» и «Вильярреалом». Главное к утру

Сенсационное крупное поражение «Барселоны» в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов, перенос матча между «Аталантой» и «Вильярреалом» и первые изображения формы сборной России по хоккею на предстоящую Олимпиаду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».