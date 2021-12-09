Вылет «Барселоны» из ЛЧ и перенос игры между «Аталантой» и «Вильярреалом». Главное к утру
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Сенсационное крупное поражение «Барселоны» в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов, перенос матча между «Аталантой» и «Вильярреалом» и первые изображения формы сборной России по хоккею на предстоящую Олимпиаду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов.
- Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён на 9 декабря из-за снегопада.
- Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов.
- Появилось изображение формы сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
- «Челси» и «Зенит» сыграли вничью в заключительном матче Лиги чемпионов.
- НХЛ: «Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс». У Панарина и Ничушкина – по ассисту.
- Великобритания вслед за США и Австралией объявила дипломатический бойкот Олимпиады-2022.
- Пеле вновь госпитализирован.
- Стали известны составы корзин перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов.
- КХЛ: «Торпедо» забросило пять шайб ЦСКА и прервало пятиматчевую победную серию армейцев.
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