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Вылет «Барселоны» из ЛЧ и перенос игры между «Аталантой» и «Вильярреалом». Главное к утру

Вылет «Барселоны» из ЛЧ и перенос игры между «Аталантой» и «Вильярреалом». Главное к утру
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Сенсационное крупное поражение «Барселоны» в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов, перенос матча между «Аталантой» и «Вильярреалом» и первые изображения формы сборной России по хоккею на предстоящую Олимпиаду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов.
  2. Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён на 9 декабря из-за снегопада.
  3. Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов.
  4. Появилось изображение формы сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
  5. «Челси» и «Зенит» сыграли вничью в заключительном матче Лиги чемпионов.
  6. НХЛ: «Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс». У Панарина и Ничушкина – по ассисту.
  7. Великобритания вслед за США и Австралией объявила дипломатический бойкот Олимпиады-2022.
  8. Пеле вновь госпитализирован.
  9. Стали известны составы корзин перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов.
  10. КХЛ: «Торпедо» забросило пять шайб ЦСКА и прервало пятиматчевую победную серию армейцев.
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