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Ямайский форвард в «Спартаке» и избиение олимпийского чемпиона в Москве. Главное к утру

Ямайский форвард в «Спартаке» и избиение олимпийского чемпиона в Москве. Главное к утру
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«Спартак» нашёл усиление в чемпионате Бельгии, продолжение нашумевшей истории с избиением олимпийского чемпиона, «Барселона» и «Севилья» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» объявил о переходе ямайского форварда Николсона.
  2. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых в избиении фигуриста Соловьёва.
  3. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании.
  4. City Football Group провёл анализ «Спартака». Сделка может состояться в 2022 году.
  5. Журналист TSN: НХЛ и NHLPA согласны, что игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде.
  6. IBU принял окончательное решение по чемпионству Бергер и Мякяряйнен из-за дела Зайцевой.
  7. Каспарайтис — об Олимпиаде: то, что сейчас творится в НХЛ, это просто ужасно.
  8. «Ростов» близок к приобретению 20-летнего норвежского полузащитника.
  9. Овечкин продемонстрировал феноменальную память, ответив на блицопрос о своей карьере.
  10. Источник: «Краснодар» заплатит за форварда «Будё-Глимт» около € 5 млн.
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