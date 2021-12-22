Ямайский форвард в «Спартаке» и избиение олимпийского чемпиона в Москве. Главное к утру

«Спартак» нашёл усиление в чемпионате Бельгии, продолжение нашумевшей истории с избиением олимпийского чемпиона, «Барселона» и «Севилья» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».