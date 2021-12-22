Ямайский форвард в «Спартаке» и избиение олимпийского чемпиона в Москве. Главное к утру
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«Спартак» нашёл усиление в чемпионате Бельгии, продолжение нашумевшей истории с избиением олимпийского чемпиона, «Барселона» и «Севилья» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» объявил о переходе ямайского форварда Николсона.
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- «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании.
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- Источник: «Краснодар» заплатит за форварда «Будё-Глимт» около € 5 млн.
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