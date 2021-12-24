Поражение России в матче с Канадой, отказ болельщиков «Зенита» от Fan ID. Главное к утру

Молодёжная сборная России уступила сверстникам из Канады в контрольном матче перед МЧМ-2022, болельщики «Зенита» заявили, что не будут оформлять Fan ID, ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Евролиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ-2022.

2. Болельщики «Зенита» заявили, что откажутся от оформления Fan ID.

3. Евролига. ЦСКА уступил «Реалу», у которого вышло всего 5 игроков основы.

4. Азмун может стать игроком «Ньюкасла».

5. «Ростов» объявил о подписании контракта с Кнудсеном.

6. «Зенит» обыграл «Маккаби», добыв третью подряд победу в Евролиге.

7. Клебо признался, что не может забыть о столкновении с Большуновым.

8. Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 23 декабря.

9. Источник: Габулов займёт место генерального директора «Химок», сменив на посту Анохина.

10. Московское «Динамо» разгромило дома «Автомобилист», забросив семь шайб.