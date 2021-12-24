Поражение России в матче с Канадой, отказ болельщиков «Зенита» от Fan ID. Главное к утру

Молодёжная сборная России уступила сверстникам из Канады в контрольном матче перед МЧМ-2022, болельщики «Зенита» заявили, что не будут оформлять Fan ID, ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Евролиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ-2022.
2. Болельщики «Зенита» заявили, что откажутся от оформления Fan ID.
3. Евролига. ЦСКА уступил «Реалу», у которого вышло всего 5 игроков основы.
4. Азмун может стать игроком «Ньюкасла».
5. «Ростов» объявил о подписании контракта с Кнудсеном.
6. «Зенит» обыграл «Маккаби», добыв третью подряд победу в Евролиге.
7. Клебо признался, что не может забыть о столкновении с Большуновым.
8. Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 23 декабря.
9. Источник: Габулов займёт место генерального директора «Химок», сменив на посту Анохина.
10. Московское «Динамо» разгромило дома «Автомобилист», забросив семь шайб.
- 24 декабря 2021
-
08:41
-
08:30
-
05:04
-
02:12
-
01:17
-
00:50
-
00:24
-
00:17
-
00:16
- 23 декабря 2021
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:41
-
22:36
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52