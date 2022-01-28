Первое поражение Черчесова, Азмун готов играть за дубль «Зенита». Главное к утру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о первом поражении на новой дороге, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун готов к переходу в дубль команды, патриарх Кирилл дал напутствие российским спортсменам перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Станислав Черчесов прокомментировал поражение в дебютном матче в «Ференцвароше».

2. Сердар Азмун заявил, что готов выступать за вторую команду «Зенита».

3. Патриарх Кирилл дал напутствие российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине.

4. Геннадий Орлов: Fan ID-то не будет, это второе поражение Госдумы.

5. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус.

6. «Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге.

7. Сердар Азмун опроверг информацию о выходе из командного чата «Зенита».

8. Гол и две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».

9. Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Ваноли.

10. Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время предолимпийской тренировки.