Первое поражение Черчесова, Азмун готов играть за дубль «Зенита». Главное к утру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о первом поражении на новой дороге, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун готов к переходу в дубль команды, патриарх Кирилл дал напутствие российским спортсменам перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Станислав Черчесов прокомментировал поражение в дебютном матче в «Ференцвароше».
2. Сердар Азмун заявил, что готов выступать за вторую команду «Зенита».
3. Патриарх Кирилл дал напутствие российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине.
4. Геннадий Орлов: Fan ID-то не будет, это второе поражение Госдумы.
5. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус.
6. «Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге.
7. Сердар Азмун опроверг информацию о выходе из командного чата «Зенита».
8. Гол и две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».
9. Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Ваноли.
10. Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время предолимпийской тренировки.
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