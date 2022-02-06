Победа Камилы Валиевой и второе место Марка Кондратюка. Главное к утру

Российская фигуристка Камила Валиева победила в короткой программе на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, украинский тренер обвинил в подлости российские СМИ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира.
2. Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.
3. Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ.
4. Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 2-го дня.
5. Услуги экс-форварда «Локомотива» Зе Луиша были предложены лондонскому «Арсеналу».
6. Камила Валиева без слов ответила на вопрос американской журналистки о своей непобедимости.
7. Две передачи Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд.
8. Авербух: сегодня Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады.
9. Гол Кузнецова помог Столичному дивизиону обыграть Центральный в финале Матча звёзд.
10. Официально объявлены дата и место проведения боя-реванша Ян — Стерлинг.
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