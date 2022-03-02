«Динамо» — в 1/4 финала Кубка России, «Локомотив» уступил ЦСКА в плей-офф. Главное к утру

Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу, «Локомотив» проиграл ЦСКА в первом матче плей-офф, у России могут забрать ЧМ-2023 по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России.
2. ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ.
3. Тардиф: возможен второй этап санкций. Думаем над отстранением лидеров и лишением ЧМ-2023.
4. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии.
5. Бренд спортивного инвентаря CCM не будет упоминать Овечкина и других россиян в рекламе.
6. Российские теннисисты смогут играть на международных турнирах только без флага и гимна.
7. Роналду: сын говорит мне: «Папа, подожди ещё несколько лет — я хочу поиграть с тобой».
8. Гран-при России Формулы-1 официально отменён.
9. Российским гимнастам разрешили выступить на этапе КМ в Катаре, несмотря на протест Украины.
10. «Сама подошла. Я им просто восхищаюсь!» Щербакова — о знакомстве с Большуновым.
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