«Динамо» — в 1/4 финала Кубка России, «Локомотив» уступил ЦСКА в плей-офф. Главное к утру

Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу, «Локомотив» проиграл ЦСКА в первом матче плей-офф, у России могут забрать ЧМ-2023 по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России.

2. ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ.

3. Тардиф: возможен второй этап санкций. Думаем над отстранением лидеров и лишением ЧМ-2023.

4. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии.

5. Бренд спортивного инвентаря CCM не будет упоминать Овечкина и других россиян в рекламе.

6. Российские теннисисты смогут играть на международных турнирах только без флага и гимна.

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