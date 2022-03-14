Месси может вернуться в «Барселону», Салихова раскритиковала судейство. Главное к утру

«Барселона» побила рекорд «Реала», фанаты «ПСЖ» оскорбляли Месси и Неймара, Касаткина вылетала с турнира в Индиан-Уэллсе и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».