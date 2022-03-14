Месси может вернуться в «Барселону», Салихова раскритиковала судейство. Главное к утру
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«Барселона» побила рекорд «Реала», фанаты «ПСЖ» оскорбляли Месси и Неймара, Касаткина вылетала с турнира в Индиан-Уэллсе и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над Домиником Кёпфером.
- «Краснодар» обыграл на выезде «Спартак» благодаря дублю Сперцяна.
- «Барселона» установила рекорд XXI века в Ла Лиге.
- Болельщики «ПСЖ» оскорбляли Месси и Неймара во время матча с «Бордо».
- Касаткина крупно проиграла Кербер и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.
- Бывший владелец «Челси» о санкциях: для России предпринятые меры не имеют значения.
- Источник: отец Месси связался с «Барселоной», чтобы обсудить возвращение Лионеля.
- Игнашевич – о «Торпедо»: ко мне по-человечески здесь не относились…
- «Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов».
- Зарема Салихова: годы идут, а судить грамотно в России так и не научились.
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