«Зенит» разгромил «Арсенал», Рублёв проиграл Фритцу. Главное к утру

«Зенит» разгромно победил «Арсенал» в матче 22-го тура РПЛ, российский теннисист Андрей Рублёв уступил Тейлору Фритцу в полуфинале одиночного турнира в Индиан-Уэллсе, Александр Волков проиграл Тому Аспиналлу в главном бою турнира UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» разгромил «Арсенал» благодаря дублю Малкома и голу Алберто.
2. Рублёв проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
3. Волков в первом раунде проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC.
4. Стало известно, какую травму получил Айртон в матче с «Нижним Новгородом».
5. Надаль за три часа обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
6. Сергей Семак рассказал о ситуации с легионерами в «Зените».
7. Сын Горди Хоу: почти удивлюсь, если Овечкин не обойдёт моего отца. Он причуда природы.
8. «Он в ярости». Главный тренер «Миннесоты» — о разговоре с Капризовым на фоне неудач клуба.
9. Армейцы отмечали победу, Кудашов задумчиво следил за игрой. Фото с ЦСКА — «Динамо».
10. Кирилл Капризов обошёл Александра Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ.
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