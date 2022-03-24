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В РПЛ утвердили новый лимит, УЕФА готовится отклонить заявку России на ЧЕ. Главное к утру

В РПЛ утвердили новый лимит, УЕФА готовится отклонить заявку России на ЧЕ. Главное к утру
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В чемпионате России по футболу будет новый лимит на легионеров, УЕФА готовится отклонить заявку России на Евро-2028, а Казань лишена чемпионата мира – 2022 по плаванию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. РФС утвердил новый лимит на легионеров.
  2. The Telegraph: УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028 .
  3. FINA лишила Казань права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию.
  4. «Рубин» опроверг информацию об уходе Кварацхелии в «Динамо» Батуми.
  5. ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил московское «Динамо» из плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4-0.
  6. Исполком РФС не принял предложение РПЛ о расширении лиги до 18 команд.
  7. «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе — 7:1. Челябинцы сравняли счёт в серии Кубка Гагарина.
  8. Немецкий бренд разорвал контракт с Александром Большуновым.
  9. Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало».
  10. FINA возбудила дело в отношении Евгения Рылова из-за его участия в концерте-митинге.
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