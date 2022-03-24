В РПЛ утвердили новый лимит, УЕФА готовится отклонить заявку России на ЧЕ. Главное к утру
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В чемпионате России по футболу будет новый лимит на легионеров, УЕФА готовится отклонить заявку России на Евро-2028, а Казань лишена чемпионата мира – 2022 по плаванию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- РФС утвердил новый лимит на легионеров.
- The Telegraph: УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028 .
- FINA лишила Казань права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию.
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