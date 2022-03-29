Медведев вышел в 1/8 «Мастерса», «Авангард» крупно обыграл «Металлург». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса», «Авангард» с крупным счётом обыграл «Металлург», «Каролина Харрикейнз» разгромила «Вашингтон Кэпиталз», а Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали на двоих коэффициент полезности – «-6». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.

2. «Авангард» крупно обыграл «Металлург» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

3. «Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине», у Овечкина и Кузнецова «-6» на двоих.

4. Евгений Рылов: лишение контракта со Speedo меня добило. Неустойку они мне не выплатили.

5. Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию.

6. Бузова с женой Погребняка праздновали победу «Авангарда», Сведбергу оказывали помощь. Фото.

7. Владелец «Оттавы» Юджин Мельник умер в возрасте 62 лет.

8. Серия «Металлург» — «Авангард» повторила рекорд результативности в истории Кубка Гагарина.

9. «Зелёна-Гура» официально вышла из состава участников Единой лиги ВТБ.

10. Карацев проиграл действующему чемпиону, Хуркачу, в третьем круге «Мастерса» в Майами.