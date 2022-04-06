«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», «МС» одолел «Атлетико». Главное к утру

«Трактор» победил «Металлург», «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, судья опять ошибся против «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», победив в матче с 10 голами.

2. «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» благодаря голу Де Брёйне.

3. ЭСК: судья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак».

4. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

5. Глава лыж Норвегии ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян.

6. Капризов впервые в карьере забил 40 голов в одном сезоне.

7. В «Гёзтепе» опровергли информацию о покупке клуба Романом Абрамовичем.

8. Пётр Ян рассказал, пожмёт ли руку Алджэмейну Стерлингу перед реваншем.

9. Евгений Малкин вышел на 57-е место в истории НХЛ по результативным передачам в лиге.

10. Стал известен состав секундантов Петра Яна на бой с Алджэмейном Стерлингом.