«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», «МС» одолел «Атлетико». Главное к утру

«Трактор» победил «Металлург», «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, судья опять ошибся против «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», победив в матче с 10 голами.
2. «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» благодаря голу Де Брёйне.
3. ЭСК: судья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак».
4. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
5. Глава лыж Норвегии ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян.
6. Капризов впервые в карьере забил 40 голов в одном сезоне.
7. В «Гёзтепе» опровергли информацию о покупке клуба Романом Абрамовичем.
8. Пётр Ян рассказал, пожмёт ли руку Алджэмейну Стерлингу перед реваншем.
9. Евгений Малкин вышел на 57-е место в истории НХЛ по результативным передачам в лиге.
10. Стал известен состав секундантов Петра Яна на бой с Алджэмейном Стерлингом.
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