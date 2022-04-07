1400 очков Овечкина, «Реал» победил «Челси». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400 очков в Национальной хоккейной лиге, мадридский «Реал» в гостевом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Челси», главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, почему не сможет возглавить московский «Спартак». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Овечкин набрал 1400 очков в НХЛ.

2. «Реал» обыграл «Челси» благодаря хет-трику Бензема.

3. Евсеев: «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии, а ещё козерог по знаку зодиака.

4. «Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

5. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу».

6. Мазепин: санкции против России — это культура отмены.

7. The Hockey Writers: Овечкин — величайший снайпер, он положил конец многолетним оговорам.

8. Глава комитета лыжных гонок FIS: буду первым, кто начнёт наводить мосты с русскими.

9. Ротенберг хватался за голову, Карнаухов праздновал гол с болельщиками. Фото победы ЦСКА.

10. Овечкин покорил результат Гартнера по голевым передачам за карьеру в НХЛ.