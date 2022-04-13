«Вильярреал» выбил «Баварию» из ЛЧ, Овечкин повторил достижение Халла. Главное к утру

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, сыграв вничью с «Баварией» во втором матче, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла в НХЛ, «Реал» прошёл «Челси» в ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
2. Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ.
3. «Реал» проиграл «Челси» в ответном матче, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
4. «Вашингтон» разгромил «Филадельфию» со счётом 9:2, Овечкин забил гол и сделал передачу.
5. Капризов первым из россиян набрал 90 очков в этом сезоне НХЛ.
6. Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов.
7. Вудс: российские хоккеисты боготворят Овечкина, в него легко влюбиться. Капризов такой же.
8. «Смог сохранить глаз». С. Фёдоров — о попадании шайбы в лицо тренеру ЦСКА.
9. «Бавария» продлила серию неудач в еврокубках после поражений на выезде.
10. Мостовой: Эмери — это фантастика. В «Спартаке» ему не дали работать и подставили.
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