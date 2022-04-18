«Реал» вырвал победу у «Севильи», митинг болельщиков «Барсы». Главное к утру

Мадридский «Реал» вырвал победу у «Севильи» в чемпионате Испании, фанаты «Барселоны» недовольны руководством, Останкинская башня – в цветах «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи», проигрывая до 83-й минуты 1:2.

2. Болельщики «Барселоны» проведут митинг против руководства клуба из-за фанатов «Айнтрахта».

3. Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака».

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5. Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции.

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