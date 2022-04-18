«Реал» вырвал победу у «Севильи», митинг болельщиков «Барсы». Главное к утру

Мадридский «Реал» вырвал победу у «Севильи» в чемпионате Испании, фанаты «Барселоны» недовольны руководством, Останкинская башня – в цветах «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи», проигрывая до 83-й минуты 1:2.
2. Болельщики «Барселоны» проведут митинг против руководства клуба из-за фанатов «Айнтрахта».
3. Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака».
4. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — первый, «Спартак» вновь 10-й.
5. Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции.
6. Роналду — перед «Ливерпулем»: 30 хет-триков до 30 лет, 30 — после. Пора нарушить баланс!
7. «ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче лидеров Лиги 1 благодаря голам Неймара и Мбаппе.
8. «Овечкин — бык». Лавиолетт рассказал, за счёт чего россиянин сохраняет высокий уровень.
9. Владимир Тарасенко обновил личный рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ.
10. НБА опубликовала список претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона.
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