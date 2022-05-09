Победа Ферстаппена на Гран-при Майами и поражение «Реала» от «Атлетико». Главное к утру

Итоги Гран-при Формулы-1, поражение «Реала» в мадридском дерби и очередная шайба Кирилла Капризова в нынешнем Кубке Стэнли – главное к утру в подборке «Чемпионата».