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Победа Ферстаппена на Гран-при Майами и поражение «Реала» от «Атлетико». Главное к утру

Победа Ферстаппена на Гран-при Майами и поражение «Реала» от «Атлетико». Главное к утру
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Итоги Гран-при Формулы-1, поражение «Реала» в мадридском дерби и очередная шайба Кирилла Капризова в нынешнем Кубке Стэнли – главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Леклер — второй, Хэмилтон — шестой.
  2. «Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби.
  3. Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Сент-Луису». Счёт в серии стал равным.
  4. Рублёв поднялся на 7-е место в обновлённом рейтинге ATP. Хачанов стал 24-м.
  5. «Сочи» догнал «Динамо», «Рубин» остаётся в зоне стыков. Турнирная таблица РПЛ.
  6. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на первое место в АПЛ.
  7. Ассистентский дубль Кучерова принёс «Тампе» крупную победу над «Торонто».
  8. Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона.
  9. Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот.
  10. «Так нельзя убивать наш футбол!» Аджоев раскритиковал судейство в игре с «Краснодаром».
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