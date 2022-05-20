Клубы РПЛ за мораторий на вылет, Кучеров превзошёл достижение Кросби. Главное к утру

Большинство клубов чемпионата России по футболу не желают вылета команд в текущем сезоне, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился знаковым достижением, российские арбитры не будут обслуживать матчи предстоящего ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».