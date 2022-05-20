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Клубы РПЛ за мораторий на вылет, Кучеров превзошёл достижение Кросби. Главное к утру

Клубы РПЛ за мораторий на вылет, Кучеров превзошёл достижение Кросби. Главное к утру
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Большинство клубов чемпионата России по футболу не желают вылета команд в текущем сезоне, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился знаковым достижением, российские арбитры не будут обслуживать матчи предстоящего ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет.
  2. Голевая передача Кучерова на последних секундах матча помогла «Тампе» обыграть «Флориду».
  3. Ассистентский дубль Бучневича и голевая Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо».
  4. Российские судьи не попали в итоговый список арбитров ЧМ-2022.
  5. Кучеров обошёл Кросби по очкам в Кубке Стэнли.
  6. В РФС заявили, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах.
  7. «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» и избежал вылета в Чемпионшип.
  8. Тренера ЖВК «Локомотив» дисквалифицировали на срок до двух лет после расистского скандала.
  9. Российские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос».
  10. Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России.
  11. «ПСЖ» предложил Мбаппе стать владельцем проекта.
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