Клубы РПЛ за мораторий на вылет, Кучеров превзошёл достижение Кросби. Главное к утру
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Большинство клубов чемпионата России по футболу не желают вылета команд в текущем сезоне, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился знаковым достижением, российские арбитры не будут обслуживать матчи предстоящего ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет.
- Голевая передача Кучерова на последних секундах матча помогла «Тампе» обыграть «Флориду».
- Ассистентский дубль Бучневича и голевая Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо».
- Российские судьи не попали в итоговый список арбитров ЧМ-2022.
- Кучеров обошёл Кросби по очкам в Кубке Стэнли.
- В РФС заявили, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах.
- «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» и избежал вылета в Чемпионшип.
- Тренера ЖВК «Локомотив» дисквалифицировали на срок до двух лет после расистского скандала.
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