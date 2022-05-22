Тедеско выиграл Кубок Германии, Черышев покинул «Валенсию». Главное к утру

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско завоевал кубок Германии, российский полузащитник Денис Черышев покинул «Валенсию», французский нападающий Киллиан Мбаппе прокомментировал переподписание контракта с «Пари Сен-Жермен». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».
2. Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии».
3. Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с «ПСЖ».
4. «ПСЖ» уволит Почеттино в ближайшие часы.
5. Испанский журналист назвал причину, по которой Мбаппе остался в «ПСЖ» и не ушёл в «Реал».
6. «Реал» определился с приоритетной трансферной целью после срыва трансфера Мбаппе.
7. Жиго тепло обнимал Промеса, Глушаков забивал «Спартаку». Фото победы «Химок».
8. Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.
9. «Лион» выиграл женскую Лигу чемпионов в восьмой раз в своей истории и побил рекорд турнира.
10. Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентов Лиги 1. По передачам он обошёл Месси.
- 22 мая 2022
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