Тедеско выиграл Кубок Германии, Черышев покинул «Валенсию». Главное к утру

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско завоевал кубок Германии, российский полузащитник Денис Черышев покинул «Валенсию», французский нападающий Киллиан Мбаппе прокомментировал переподписание контракта с «Пари Сен-Жермен». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».

2. Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии».

3. Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с «ПСЖ».

4. «ПСЖ» уволит Почеттино в ближайшие часы.

5. Испанский журналист назвал причину, по которой Мбаппе остался в «ПСЖ» и не ушёл в «Реал».

6. «Реал» определился с приоритетной трансферной целью после срыва трансфера Мбаппе.

7. Жиго тепло обнимал Промеса, Глушаков забивал «Спартаку». Фото победы «Химок».

8. Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.

9. «Лион» выиграл женскую Лигу чемпионов в восьмой раз в своей истории и побил рекорд турнира.

10. Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентов Лиги 1. По передачам он обошёл Месси.