Возвращение Кайо в «Краснодар», что грозит «Спартаку» за бойкот Суперкубка. Главное к утру

Бразильский защитник Кайо вернулся в «Краснодар», спортивный юрист рассказал, что грозит московскому «Спартаку» за бойкот Суперкубка России, а президент РПЛ сказал, что хотел, чтобы этот матч прошёл в Нижнем Новгороде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Агент: Кайо вернулся в «Краснодар». Он очень счастлив.

2. Спортивный юрист объяснил, что может грозить «Спартаку» за бойкот Суперкубка.

3. Хачатурянц признался, что голосовал за Нижний Новгород при выборе города для Суперкубка.

4. Скончался бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин.

5. 43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии.

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