Англия выиграла Евро, «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции. Главное к утру

Женская сборная Англии выиграла чемпионат Европы по футболу – 2022, «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, «Ростов» победил подмосковные «Химки» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Англии обыграла Германию и стала чемпионом Европы среди женщин.
2. «ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции.
3. «Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче 3-го тура РПЛ.
4. Гендиректор «Шахтёра» — о России: наш футбол они убили, а у себя спокойно играют.
5. Даниил Квят сошёл в дебютной гонке NASCAR.
6. Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет.
7. «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам 3-го тура. «Спартак» вышел на 2-е место.
8. «Динамо» оштрафует Варелу на часть зарплаты.
9. Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон.
10. Абаскаль подлетал за мячом, Промес показывал фирменную маску. Яркие фото победы «Спартака».
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