Первый матч «Монако» Головина в ЛЧ, Сидорова побила рекорд Исинбаевой. Главное к утру

«Монако» с российским полузащитником Александром Головиным провёл первый матч в Лиге чемпионов в этом сезоне, Анжелика Сидорова побила рекорд Елены Исинбаевой в прыжках с шестом, бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кто из нынешней команды мог бы заиграть в Европе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСВ в матче квалификации Лиги чемпионов.
2. Сидорова побила рекорд Исинбаевой в прыжках с шестом на чемпионате России.
3. Кечинов назвал имена российских футболистов «Спартака», кто мог бы уехать в Европу.
4. CAS зарегистрировал апелляции восьми российских клубов против решения ФИФА по легионерам.
5. «Милан» подписал 21-летнего Де Кетеларе. Трансфер обошёлся клубу в € 32 млн.
6. Валентина Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в бою с Оливейрой.
7. Стали известны страны, которые подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030.
8. Промес раскрыл секрет результативности тройки с Мозесом и Соболевым в «Спартаке».
9. Агент: Карзев должен перейти в «Динамо». Мы получили предложение, находимся в переговорах.
10. Президент «Наполи» — об африканцах: мы идиоты, которые платят, чтобы они играли за других.
- 3 августа 2022
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