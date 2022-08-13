Месси не получит «Золотой мяч», «Спартак» предложил € 7 млн за бразильца. Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч», чешский хоккейный голкипер Доминик Гашек высказался о ситуации на Украине, «Спартак» предложил € 7 млн за полузащитника «Атлетико Минейро». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч», в нём нет Месси;
2. Легендарный чешский голкипер Гашек высказался о ситуации на Украине;
3. Источник: «Спартак» предложил € 7 млн за бразильца Рубенса из «Атлетико Минейро»;
4. «Факел» и «Урал» сыграли вничью в рамках 5-го тура РПЛ;
5. «Защититься практически невозможно». Доктор — о причинах гибели 14-летнего хоккеиста СКА;
6. «Барселона» зарегистрировала почти всех новичков для чемпионата Испании;
7. Анчелотти, Гвардиола и Клопп номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона;
8. УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022;
9. «Капризова вовлекли в политическую игру». В США не верят, что Кирилл купил военный билет;
10. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати;
- 13 августа 2022
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