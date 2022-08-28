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«Спартак» перевернул игру с «Факелом», дубль Самсоновой и Касаткиной. Главное к утру

«Спартак» перевернул игру с «Факелом», дубль Самсоновой и Касаткиной. Главное к утру
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«Спартак» одержал разгромную волевую победу над «Факелом», российские теннисистки Людмила Самсонова и Дарья Касаткина второй раз за август победили на параллельных турнирах WTA, форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба снова вышел в стартовом составе новой команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» разгромил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ.

2. Самсонова победила белоруску Саснович и выиграла турнир в Кливленде.

3. Касаткина переиграла Савилл и взяла титул в Гранби.

4. Дзюбав составе «Адана Демирспор» на матч с «Умраниеспором».

5. «Динамо» на выезде не сумело обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ.

6. Украина, занявшая место России, всухую проиграла первый матч на ЧМ по волейболу.

7. Тен Хаг: хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед».

8. «Манчестер Сити» одержал волевую победу благодаря хет-трику Холанда.

9. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Сайнс будет стартовать с поула.

10. «Ливерпуль» в матче с «Борнмутом» повторил рекорд АПЛ по количеству голов в матче.

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