Россиян могут вернуть в спорт, новый спортивный директор «Спартака». Главное к утру

Международный олимпийский комитет раздумывает над тем, чтобы вернуть россиян в спорт, стало известно имя нового возможного спортивного директора московского «Спартака», португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении после матча. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В МОК раздумывают над тем, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.

2. Источник: англичанин Пол Эшуорт может стать новым спортивным директором «Спартака».

3. Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении в матче с «Шерифом».

4. Вратарь завалился в ворота после гола Промеса, актёр Назаров болел за «Спартак». Фото.

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