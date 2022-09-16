Россиян могут вернуть в спорт, новый спортивный директор «Спартака». Главное к утру

Международный олимпийский комитет раздумывает над тем, чтобы вернуть россиян в спорт, стало известно имя нового возможного спортивного директора московского «Спартака», португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении после матча. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В МОК раздумывают над тем, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.
2. Источник: англичанин Пол Эшуорт может стать новым спортивным директором «Спартака».
3. Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении в матче с «Шерифом».
4. Вратарь завалился в ворота после гола Промеса, актёр Назаров болел за «Спартак». Фото.
5. Черчесов — о победе «Ференцвароша» над «Монако»: без везения на таком уровне не выиграть.
6. Федерация дзюдо Украины будет бойкотировать ЧМ-2022 в случае допуска россиян к турниру.
7. Федерация хоккея Словакии может лишиться госфинансирования из-за решения по игрокам КХЛ.
8. Комличенко: дедушка хотел приехать на матч. Узнал про Fan ID и сказал, что посмотрит дома.
9. Тен Хаг: очень рад за Роналду, ему нужен был этот гол.
10. Гимнастка, родившаяся в России, принесла Германии первое золото ЧМ с 1975 года.
- 16 сентября 2022
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