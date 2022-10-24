Ферстаппен выиграл Гран-при США, «Ахмат» дома одолел «Торпедо». Главное к утру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США, грозненский «Ахмат» переиграл дома московское «Торпедо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, Александр Овечкин и Кирилл Капризов стали худшими по показателю полезности среди россиян в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий.

2. «Ахмат» дома минимально обыграл «Торпедо» в матче 14-го тура РПЛ.

3. Овечкин и Капризов — худшие по показателю полезности в НХЛ среди россиян в новом сезоне.

4. Соболев прокомментировал завершившуюся голевую серию из семи матчей.

5. Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола.

6. 30 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбусу» крупно обыграть «Рейнджерс».

7. Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь.

8. Кадыров отреагировал на драку Чимаева и брата Хабиба.

9. Валиева прикладывала медаль ко лбу, Коляда падал в прокате, Алиев отмечал победу. Фото.

10. Панарин вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Ничушкина.