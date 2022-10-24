Ферстаппен выиграл Гран-при США, «Ахмат» дома одолел «Торпедо». Главное к утру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США, грозненский «Ахмат» переиграл дома московское «Торпедо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, Александр Овечкин и Кирилл Капризов стали худшими по показателю полезности среди россиян в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий.
2. «Ахмат» дома минимально обыграл «Торпедо» в матче 14-го тура РПЛ.
3. Овечкин и Капризов — худшие по показателю полезности в НХЛ среди россиян в новом сезоне.
4. Соболев прокомментировал завершившуюся голевую серию из семи матчей.
5. Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола.
6. 30 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбусу» крупно обыграть «Рейнджерс».
7. Маслов: Абаскаль ехал с нами в автобусе на игру с «Химками». Видимо, вышел и изменил путь.
8. Кадыров отреагировал на драку Чимаева и брата Хабиба.
9. Валиева прикладывала медаль ко лбу, Коляда падал в прокате, Алиев отмечал победу. Фото.
10. Панарин вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Ничушкина.
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