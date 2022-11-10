Два главных претендента на Дзюбу, крайне неудачный матч Овечкина. Главное к утру

Стали известны два клуба, которые могут подписать российского нападающего Артёма Дзюбу, российский форвард Александр Овечкин провёл неудачный матч с «Питтсбург Пингвинз», бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике предлагает изменить футбольные правила. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: ключевой вариант Дзюбы — «Рубин», запасной — «Торпедо».

2. Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон», у Овечкина — «-2».

3. «Продукт устарел». Пике призвал изменить правила футбола.

4. Тренер «Адана Демирспор»: Дзюба не хотел реализоваться в клубе и приносить пользу.

5. Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.

6. Источник: отступные Сычевого в «Оренбурге» по новому контракту — 100 млн рублей.

7. Агент Зайцева объяснил, почему «Оттава» выставила его клиента на драфт отказов.

8. Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против чешского защитника Рутты.

9. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Челси» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

10. Орлов рассказал, что извинился перед Чистяковым и «Ахматом».