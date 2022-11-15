Новые откровения Роналду, Джокович обыграл Циципаса на старте Итогового. Главное к утру
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В СМИ появились новые фрагменты скандального интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса в своём первом матче на Итоговом турнире – 2022, Андрей Рублёв в российском дерби одолел Даниила Медведева на Итоговом чемпионате. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Роналду — о пропуске предсезонки: руководство «Манчестер Юнайтед» мне не верило.
- Новак Джокович в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP.
- Андрей Рублёв обыграл Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата ATP.
- ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
- «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Владимира Сычевого.
- Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «Ледниковом периоде».
- «Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо».
- Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании.
- «Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление касательно интервью Роналду.
- Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Абу-Даби.
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