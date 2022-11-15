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Новые откровения Роналду, Джокович обыграл Циципаса на старте Итогового. Главное к утру

Новые откровения Роналду, Джокович обыграл Циципаса на старте Итогового. Главное к утру
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В СМИ появились новые фрагменты скандального интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса в своём первом матче на Итоговом турнире – 2022, Андрей Рублёв в российском дерби одолел Даниила Медведева на Итоговом чемпионате. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Роналду — о пропуске предсезонки: руководство «Манчестер Юнайтед» мне не верило.
  2. Новак Джокович в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP.
  3. Андрей Рублёв обыграл Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата ATP.
  4. ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
  5. «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Владимира Сычевого.
  6. Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «Ледниковом периоде».
  7. «Спартак» в первом матче под руководством Гришина обыграл по буллитам московское «Динамо».
  8. Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании.
  9. «Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление касательно интервью Роналду.
  10. Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Абу-Даби.
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