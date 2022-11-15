Новые откровения Роналду, Джокович обыграл Циципаса на старте Итогового. Главное к утру

В СМИ появились новые фрагменты скандального интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса в своём первом матче на Итоговом турнире – 2022, Андрей Рублёв в российском дерби одолел Даниила Медведева на Итоговом чемпионате. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».