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Бензема не сыграет на ЧМ-2022, Рублёв — мимо финала Итогового. Главное к утру

Бензема не сыграет на ЧМ-2022, Рублёв — мимо финала Итогового. Главное к утру
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв не сумел выйти в решающую стадию на Итоговом турнире в Турине, один из чиновников ФИФА признался, что он является геем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Официально: Бензема пропустит весь чемпионат мира из-за травмы.
  2. Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал Итогового турнира ATP.
  3. Директор ФИФА по PR совершил каминг-аут на пресс-конференции Инфантино.
  4. Роналду и Месси приняли совместное участие в рекламной кампании.
  5. Шайба Лещенко в меньшинстве принесла «Нефтехимику» волевую победу над СКА.
  6. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — второй, Леклер — третий.
  7. Самоделкина захватила лидерство по итогам КП на пятом этапе Гран-при России, Трусова — третья.
  8. Источник: Трусова имеет противоречия с Первым каналом, которые длятся с февраля.
  9. Стало известно, почему Месси тренировался отдельно от сборной Аргентины.
  10. Источник: Курбан Бердыев возглавит «Сочи».
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