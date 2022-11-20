Бензема не сыграет на ЧМ-2022, Рублёв — мимо финала Итогового. Главное к утру

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв не сумел выйти в решающую стадию на Итоговом турнире в Турине, один из чиновников ФИФА признался, что он является геем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».