Бензема не сыграет на ЧМ-2022, Рублёв — мимо финала Итогового. Главное к утру
Поделиться
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв не сумел выйти в решающую стадию на Итоговом турнире в Турине, один из чиновников ФИФА признался, что он является геем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Официально: Бензема пропустит весь чемпионат мира из-за травмы.
- Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал Итогового турнира ATP.
- Директор ФИФА по PR совершил каминг-аут на пресс-конференции Инфантино.
- Роналду и Месси приняли совместное участие в рекламной кампании.
- Шайба Лещенко в меньшинстве принесла «Нефтехимику» волевую победу над СКА.
- Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — второй, Леклер — третий.
- Самоделкина захватила лидерство по итогам КП на пятом этапе Гран-при России, Трусова — третья.
- Источник: Трусова имеет противоречия с Первым каналом, которые длятся с февраля.
- Стало известно, почему Месси тренировался отдельно от сборной Аргентины.
- Источник: Курбан Бердыев возглавит «Сочи».
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
Партнерский контент