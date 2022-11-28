Ничья Испании с Германией, РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию. Главное к утру

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ, РФС на ближайшем заседании исполкома обсудит переход в Азиатскую конфедерацию, «Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022.
2. Дюков: РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома.
3. «Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой.
4. Марокко обыграло сборную Бельгии в матче ЧМ-2022.
5. Дубль Крамарича помог Хорватии разгромить Канаду в матче ЧМ-2022.
6. Шайба и два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Аризоной».
7. Кузьменко делит с Овечкиным третье место в списке российских снайперов сезона НХЛ.
8. Капризов установил личный рекорд и повторил 20-летний рекорд клуба в матче с «Аризоной».
9. «Зенит» — «Спартак»: на поле произошла массовая драка после финального свистка.
10. Стали известны все участники плей-офф Кубка России.
- 28 ноября 2022
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