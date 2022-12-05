Англия – в 1/4 финала ЧМ, невероятное достижение Жиру. Главное к утру

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции, Киллиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

2. Оливье Жиру обошёл Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.

3. Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022.

4. Левандовски вошёл в топ-10 лучших бомбардиров сборных в истории.

5. Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Польшу и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022.

6. «Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо».

7. Мбаппе: я здесь не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я хочу завоевать Кубок мира.

8. Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам.

9. Игорь Шалимов: поляки — домой! Они негодяи, с Россией так себя вести нельзя.

10. Рахим Стерлинг пропустил матч Англии с Сенегалом из-за ограбления дома в Лондоне.