Англия – в 1/4 финала ЧМ, невероятное достижение Жиру. Главное к утру

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции, Киллиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.
2. Оливье Жиру обошёл Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.
3. Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022.
4. Левандовски вошёл в топ-10 лучших бомбардиров сборных в истории.
5. Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Польшу и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022.
6. «Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо».
7. Мбаппе: я здесь не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я хочу завоевать Кубок мира.
8. Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам.
9. Игорь Шалимов: поляки — домой! Они негодяи, с Россией так себя вести нельзя.
10. Рахим Стерлинг пропустил матч Англии с Сенегалом из-за ограбления дома в Лондоне.
- 5 декабря 2022
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