6 голов Португалии в последнем матче 1/8 ЧМ, ужесточение лимита в КХЛ. Главное к утру

Сборная Португалии одержала разгромную победу над командой Швейцарии в заключительном матче плей-офф ЧМ-2022, Министерство спорта Российской Федерации приняло решение ужесточить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге, сборная Марокко в серии пенальти оказалась сильнее команды Испании на чемпионате мира в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».