6 голов Португалии в последнем матче 1/8 ЧМ, ужесточение лимита в КХЛ. Главное к утру
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Сборная Португалии одержала разгромную победу над командой Швейцарии в заключительном матче плей-офф ЧМ-2022, Министерство спорта Российской Федерации приняло решение ужесточить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге, сборная Марокко в серии пенальти оказалась сильнее команды Испании на чемпионате мира в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Португалии разгромила швейцарцев и вышла в четвертьфинал ЧМ.
- Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
- Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала.
- Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией
- Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира — 2022.
- «Ак Барс» выставил крупный штраф болельщику, выбежавшему на лёд в матче со СКА 17 ноября.
- «Авангард» уступил дома «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.
- Игрока «Дженоа» Портанову осудили на шесть лет за групповое изнасилование.
- Спортивный юрист: «Ювентусу» может грозить исключение из Серии А.
- Шарль Леклер сделал заявление о расставании со своей девушкой.
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