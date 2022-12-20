Реакция Путина на финал ЧМ, речь Макрона в раздевалке Франции. Главное к утру

Президент РФ Владимир Путин поделился эмоциями от просмотра финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, стало известно, что сказал президент Франции Эмманюэль Макрон игрокам в раздевалке национальной команды, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным результативным действием. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Думаю, они заслужили эту победу». Путин — о титуле сборной Аргентины на ЧМ-2022.

2. Макрон выступил с речью в раздевалке сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022.

3. Голевой пас Овечкина и гол Орлова помогли «Вашингтону» переиграть «Детройт».

4. Бензема может вернуться в сборную Франции, если Зидан заменит Дешама на посту тренера.

5. Игроки Бразилии уговаривали Неймара продолжить играть за сборную после вылета с ЧМ.

6. Овечкин превзошёл легендарного Орра по результативным передачам за карьеру в НХЛ.

7. Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит.

8. Рой Кин — после чемпионства Аргентины: вот когда вы танцуете — когда выигрываете!

9. Де Пауль: если у каких-то болванов ещё были сомнения, что Месси лучший, то сейчас их нет.

10. «Палмейрас» проведёт переговоры о трансфере Клаудиньо. «Зенит» хочет за игрока € 15-17 млн.