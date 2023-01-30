Неудачный матч Овечкина, «Зенит» не отпустит Малкома в аренду. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-2» в игре Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», «Зенит» не отпустит бразильского полузащитника Малкома в зимнее трансферное окно в другой клуб без опции выкупа игрока, мадридский «Реал» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Торонто» крупно обыграл «Вашингтон», у Овечкина «-2».
2. «Зенит» не намерен отпускать Малкома в «ПСЖ» в аренду без опции обязательного выкупа.
3. «Реал» в матче 19-го тура Примеры не сумел обыграть «Реал Сосьедад».
4. «Наполи» вырвал победу в матче с «Ромой» и увеличил преимущество над «Интером» до 13 очков.
5. Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию.
6. Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме.
7. Рио Фердинанд во время визита в Кремль в 2018 году украл чайную ложку.
8. Романо: «Челси» готов заплатить € 120 млн за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса.
9. Виктора Ана не взяли на работу в Южную Корею из-за отказа от гражданства.
10. Защитник «Бенфики» Конти подписал контракт с «Локомотивом».
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