Новый рекорд Артемия Панарина, очередной гол Александра Кокорина. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд, российский форвард «Ариса» Александр Кокорин снова забил, а «Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Артемий Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «Рейнджерс».

2. Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу над «Доксой».

3. «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.

4. «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

5. «Флорида» разгромила «Тампу». У Василевского семь пропущенных шайб.

6. Мбаппе — лучший европейский игрок года по версии IFFHS, Холанд — в символической сборной.

7. В «Хатайспоре» опровергли информацию об обнаружении Атсу. Поиски продолжаются.

8. Ротен жёстко раскритиковал идею «ПСЖ» продлить контракт с Месси.

9. «Сочи» забил три безответных мяча «Ростову».

10. Источник: Александр Кержаков в ближайшее время возглавит кипрскую «Кармиотиссу».