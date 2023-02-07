Новый рекорд Артемия Панарина, очередной гол Александра Кокорина. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд, российский форвард «Ариса» Александр Кокорин снова забил, а «Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Артемий Панарин установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе «Рейнджерс».
2. Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу над «Доксой».
3. «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.
4. «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
5. «Флорида» разгромила «Тампу». У Василевского семь пропущенных шайб.
6. Мбаппе — лучший европейский игрок года по версии IFFHS, Холанд — в символической сборной.
7. В «Хатайспоре» опровергли информацию об обнаружении Атсу. Поиски продолжаются.
8. Ротен жёстко раскритиковал идею «ПСЖ» продлить контракт с Месси.
9. «Сочи» забил три безответных мяча «Ростову».
10. Источник: Александр Кержаков в ближайшее время возглавит кипрскую «Кармиотиссу».
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