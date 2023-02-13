Очередной гол Кварацхелии, обращение Баха к украинским спортсменам. Главное к утру

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия снова забил в чемпионате Италии, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился к спортсменам с Украины, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь не забил, а его команда проиграла. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Кварацхелии в день рождения помог «Наполи» разгромить аутсайдера Серии А.
2. Президент МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам.
3. Шайбы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Вашингтон», Кузнецов забил гол.
4. Гол Педри принёс «Барселоне» минимальную победу над «Вильярреалом».
5. «Канзас-Сити» победил в Супербоуле-2023.
6. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Адриена Рабьо.
7. Махачев: пересмотрел бой, и, честно говоря, Волкановски забрал только последнюю минуту.
8. Анзор Кавазашвили: «Зенит» обязан оступиться в РПЛ.
9. Самсонова не реализовала три матчбола и уступила Бенчич в финале Абу-Даби.
10. «Манчестер Сити» уверенно победил «Астон Виллу» в матче АПЛ.
- 13 февраля 2023
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