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Яркий матч «Барселоны» и «МЮ», у Костомарова почти отказали лёгкие. Главное к утру

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» провели яркий матч в Лиге Европы, у российского фигуриста Романа Костомарова практически отказали лёгкие, российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко пригрозил «переходом в другие страны» его спортсменов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/16 Лиги Европы.

2. Источник: у госпитализированного Романа Костомарова практически отказали лёгкие.

3. Евгений Плющенко раскритиковал российское судейство, пригрозив «переходом в другие страны».

4. «Монако» вырвал победу у «Байера» в матче 1/16 ЛЕ, Головин провёл на поле 71 минуту.

5. Норвежцы Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.

6. «Спартак» в конце третьего периода вырвал победу у «Динамо» в московском дерби.

7. «ПСЖ» не готов пойти на всё ради сохранения Месси. Повторения ситуации с Мбаппе не будет.

8. «Вашингтон» без Овечкина вновь проиграл «Флориде», у Кузнецова один гол.

9. «Ювентус» не смог дома обыграть «Нант» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

10. Даниил Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.