«Реал» разгромил «Ливерпуль», Овечкин сегодня вернётся в «Вашингтон». Главное к утру

«Ливерпуль» разгромно проиграл мадридскому «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин готов вернуться в клуб, «Зенит» закончил оформление нужных документов для получения российских паспортов бразильцами Малкомом и Клаудиньо. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде, отыгравшись со счёта 0:2.
2. Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» после смерти отца.
3. «Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.
4. ВАДА подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на 4 года.
5. «Наполи» в большинстве победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
6. Бензема забивает в Лиге чемпионов 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси.
7. 22-летний Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ.
8. «Вашингтон» проиграл пятый матч кряду, Овечкин снова вне заявки.
9. Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дубае, отдав сопернице лишь один гейм.
10. Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое.
- 22 февраля 2023
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