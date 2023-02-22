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«Реал» разгромил «Ливерпуль», Овечкин сегодня вернётся в «Вашингтон». Главное к утру

«Ливерпуль» разгромно проиграл мадридскому «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин готов вернуться в клуб, «Зенит» закончил оформление нужных документов для получения российских паспортов бразильцами Малкомом и Клаудиньо. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде, отыгравшись со счёта 0:2.

2. Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» после смерти отца.

3. «Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

4. ВАДА подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на 4 года.

5. «Наполи» в большинстве победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

6. Бензема забивает в Лиге чемпионов 18 сезонов подряд. Ранее это удавалось только Месси.

7. 22-летний Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ.

8. «Вашингтон» проиграл пятый матч кряду, Овечкин снова вне заявки.

9. Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Дубае, отдав сопернице лишь один гейм.

10. Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое.