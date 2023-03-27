Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Грачёва получает французское гражданство, Роналду оформил дубль. Главное к утру

Российская теннисистка Варвара Грачёва планирует получить французское гражданство, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в игре со сборной Люксембурга, Антонио Конте покинул «Тоттенхэм Хотспур». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Россиянка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство — L'Équipe.

2. Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024.

3. «Тоттенхэм» официально объявил об отставке Антонио Конте.

4. Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче.

5. Медведев на отказе соперника прошёл в 1/8 финала турнира в Майами.

6. Сборная Англии обыграла Украину в матче отбора на Евро-2024.

7. Рублёв не оставил шансов Кецмановичу в третьем круге «Мастерса» в Майами.

8. Глава РФС Дюков ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

9. Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами.

10. Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком.