Грачёва получает французское гражданство, Роналду оформил дубль. Главное к утру

Российская теннисистка Варвара Грачёва планирует получить французское гражданство, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в игре со сборной Люксембурга, Антонио Конте покинул «Тоттенхэм Хотспур». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Россиянка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство — L'Équipe.
2. Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024.
3. «Тоттенхэм» официально объявил об отставке Антонио Конте.
4. Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче.
5. Медведев на отказе соперника прошёл в 1/8 финала турнира в Майами.
6. Сборная Англии обыграла Украину в матче отбора на Евро-2024.
7. Рублёв не оставил шансов Кецмановичу в третьем круге «Мастерса» в Майами.
8. Глава РФС Дюков ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
9. Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами.
10. Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком.
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