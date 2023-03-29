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Хет-трик Месси за сборную, важная победа Хачанова. Главное к утру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в игре со сборной Кюрасао, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Майами, Польша выступила против Международного олимпийского комитета после решения по российским спортсменам. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Кюрасао.

2. Хачанов впервые в карьере обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

3. В Польше назвали «днём позора» рекомендации МОК по российским спортсменам.

4. Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль.

5. Кузьменко стал самым результативным игроком дебютного сезона в истории «Ванкувера».

6. Матыцин: МОК поступил антигуманно, лишив российских спортсменов права соревноваться.

7. Рыбакина сокрушила Тревизан и вышла в полуфинал Miami Open.

8. Кучеров опередил Жамнова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ.

9. Шунин: звали в «Зенит» и «Спартак». В «Локомотив» мог перейти молодым.

10. Фетисов — о МОК: такие решения попирают спортивные принципы. У людей отобрали мечту.