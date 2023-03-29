Хет-трик Месси за сборную, важная победа Хачанова. Главное к утру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в игре со сборной Кюрасао, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Майами, Польша выступила против Международного олимпийского комитета после решения по российским спортсменам. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Кюрасао.
2. Хачанов впервые в карьере обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами.
3. В Польше назвали «днём позора» рекомендации МОК по российским спортсменам.
4. Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль.
5. Кузьменко стал самым результативным игроком дебютного сезона в истории «Ванкувера».
6. Матыцин: МОК поступил антигуманно, лишив российских спортсменов права соревноваться.
7. Рыбакина сокрушила Тревизан и вышла в полуфинал Miami Open.
8. Кучеров опередил Жамнова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ.
9. Шунин: звали в «Зенит» и «Спартак». В «Локомотив» мог перейти молодым.
10. Фетисов — о МОК: такие решения попирают спортивные принципы. У людей отобрали мечту.
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