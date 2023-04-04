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Черчесов может вернуться в «Динамо», Василевский — первая звезда недели. Главное к утру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может вернуться в московское «Динамо», российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, «Авангард» сравнял счёт в серии с «Ак Барсом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Арустамян: на примете у «Динамо» есть Николич, и кое-кто говорит про Черчесова.

2. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой недели в НХЛ.

3. «Авангард» едва не упустил преимущество в три гола, но сравнял счёт в серии с «Ак Барсом».

4. Хоккеисты «Сент-Луиса» не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Филадельфией».

5. Дубль и реализованный буллит Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту».

6. Глава ИИХФ Тардиф: впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией.

7. Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал ход восстановления Кирилла Капризова.

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9. «Ни депутатом, ни министром — никогда. Меня там не выдержат». Вяльбе — о планах на будущее.

10. Украинка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с Анной Калинской после матча.